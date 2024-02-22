Şanlıurfa\'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Şanlıurfa'da başladı.

Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, 2022 yılından itibaren Anadolu'nun birçok bölgesinde düzenledikleri etkinliklerin 19'uncusunu Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikler kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine biraz daha ağırlık verdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu bakımdan Ankara'dan 40'a yakın kurumu Şanlıurfa'ya taşıdık. Burada hem Ankara'dan hem Şanlıurfa'dan kamu görevlileri vasıtasıyla gelen ziyaretçilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Devletin bilhassa gençlere imkan tanıdığı hususlarda onları aydınlatıyoruz. Kredidir, borçtur, hibedir, destektir, maddi olanaklar en başta olmak üzere onlara sunulan iş imkanları nelerdir? Bir yerde kariyer imkanlarına yön verecek şekilde yetkili uzman arkadaşlarımız tarafından bilgilendirmeler yapılıyor. Her gittiğimiz ilde yaklaşık 20-30 bin arasında ziyaretçi ağırlıyoruz. Tabii bugün daha yeni olduğu için bu sayıyı şu an için söylemek mümkün değil ama en azından ilk gün, ilk saatleri itibarıyla bayağı yoğun bir ilgi olduğunu da görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah hem gençlerimizi, üniversiteli gençlerimizi, liseli öğrencilerimizi ve onların ebeveynlerini özellikle buraya davet ediyoruz. Bir sonraki durağımız da haftaya Malatya'da olacak. Bu vesileyle oradaki vatandaşlarımızı da önümüzdeki hafta Malatya'ya davet ediyoruz."

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın da ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Standı ziyaret eden gençlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.