Şanlıurfa'da gıda satışı yapan işletmelere hijyen denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da gıda satışı yapan işletmelere hijyen denetimi

Şanlıurfa\'da gıda satışı yapan işletmelere hijyen denetimi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan market ve fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari para cezası kesilerek faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

29.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde hijyen denetimi yapıldı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından gıda satışı yapan market ve fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bir bölümü fırın, bir bölümü ise market olarak kullanılan iş yerinde, hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Ekiplerce iş yerine idari para cezası kesilerek işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gıda satışı yapan işletmelere hijyen denetimi - Son Dakika
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