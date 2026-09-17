Şanlıurfa'da hırsızlıktan 50 yıla yakın hapsi olan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlıktan 50 yıla yakın hapsi olan 2 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma operasyonlarıyla saklandıkları adreslerde yakalandı. Hırsızlık suçundan toplam 50 yıla yakın hapis cezası olan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 27 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. ile hakkında "hırsızlık" suçundan 22 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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