Şanlıurfa'da Huzur-63 Uygulaması: 35 Aranan Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'da 1020 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında 35 aranan kişi yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde tespit edilen 70 noktada 1020 personelin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı.
Ekiplerce oluşturulan uygulama noktaları, park ve kafelerde 2 bin 851 araç ve 10 bin 111 kişi sorgulandı.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanırken, 4 tabanca ile 24 mermi ele geçirildi.
Ekiplerce 223 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da uygulama noktalarını dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi.
