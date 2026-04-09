Şanlıurfa'da "İletişimin Yeni Yüzyılı" eğitim programı gerçekleştirildi

09.04.2026 13:09
İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin: - "Sadece bir iletişim sorunu olarak da bakmıyoruz dezenformasyona. Aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak da görüyoruz dezenformasyonu"

İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, dezenformasyona sadece bir iletişim sorunu olarak bakmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak da görüyoruz dezenformasyonu." dedi.

Şahin, Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen "İletişimin Yeni Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Şanlıurfa Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak sadece bilgi aktaran bir kurum olmadıklarını aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın ve devletin hakikati koruma misyonuna öncülük ettiklerini belirtti.

Millet-devlet iletişimini güçlendirip vatandaşın devlete açılan kapısı olmaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızla devletin bir gönül köprüsü oluşturduğu ve bu gönül köprüsü marifetiyle kimi zaman şikayetler, kimi zaman talepler, kimi zaman teşekkürlere şahit olduğumuz bir platformumuz, bir sistemimiz var. Tabii kamuoyunu yakından takip ettiği için ve neredeyse her hafta bir iki gündem ile adından söz ettirdiği için, sorunlara çözüm olduğu için, vatandaşın kurumlar arası iletişimini nitelikli kıldığı için CİMER her daim gündemimizde, her daim sizlerin de şahit olduğu gibi başarı ve başarılarıyla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bizler gençlere fazlaca önem ve hassasiyet gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu yönde telkinlerini ve talimatlarını alıyoruz. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle gençlerle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecraları üzerinden kendilerini farklı eğilimlere yöneltmeye çalışırken bizler gençlerle yüz yüze, diz dize, omuz omuza el ele, gönül gönle Türkiye yüzyıllarına yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız faaliyetlerini ve görev alanını gençlerimize ilk elden aktarırken, aynı zamanda hakikati koruma misyonunun kendileri için ne anlama geldiğini de ortaya koyacaktır diye ümit ediyoruz."

Dijital hızın arttığı günümüzde bilginin anlık olarak dolaşıma girdiğini ancak bu durumun beraberinde dezenformasyon risklerini de artırdığını dile getiren Şahin, devletin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere bu sürece aktif şekilde müdahil olduğunu ve yanıltıcı bilgilerle mücadele ettiğini, medyada doğrulama mekanizmalarının bu açıdan kritik önem taşıdığını vurguladı.

Dezenformasyonla mücadele

Şahin, dezenformasyonla da mücadele ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Malumunuz daha geçen gün bir devletin istihbarat teşkilatının bir paylaşımından dolayı, biz İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadele merkezimiz tarafından yapılan bir açıklamada, içeriğiyle sizler de vakıfsınızdır, taraf olmak durumunda kaldık. ve sonra ilgili açıklamayı yapan istihbarat teşkilatının sosyal medya hesabı üzerinden 'evet biz yanlış biliyormuşuz ve Türkiye doğruymuş' demek zorunda kaldılar. Bu da herhalde dezenformasyonla mücadelenin sadece bizim ülkemiz için değil, diplomasi ayağında da uluslararası ilişkilerde de ne kadar önemli olduğunu ve önem arz etmemiz gerektiğini ortaya koyuyordur diye düşünüyorum. Tabii bunlar da her zaman mücadele edeceğiz, dijital çağın sınamaları olarak bakıyoruz biz bunlara. Hakikat ile yalan çizgisi arasında bir duruş sergilememiz ve doğru taraflı olmamız gerekiyor. Biz sizlere bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece bir iletişim sorunu olarak da bakmıyoruz dezenformasyona. Aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak da görüyoruz dezenformasyonu. Yani hakikatin üzerini örten karşısında durulması gereken, devletin ve milletin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz."

Basın mensuplarının dezenformasyonla mücadelede millet adına sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bu konuda kararlı olduklarını ve güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Hasan Bilici ve kurumların CİMER sorumluları katıldı.

Kaynak: AA

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
