Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa\'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa - Hilvan kara yolunda meydana gelen kazada, N.S. yönetimindeki minibüs, kamyona arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

29.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:01
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Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa - Hilvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde N.S. yönetimindeki 09 AL 466 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 63 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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