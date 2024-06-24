Şanlıurfa\'da Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Sürücü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonundan boşaltım yaparken buğday yığınının altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Buğday yüklü kamyonuyla ilçe merkezindeki bir tarım firmasının bahçesine gelen Salahattin G. (63), iş yerinde yalnız olduğu sırada yükünü boşaltmak istedi.
Kamyonun yan kapağını açan Salahaddin G. buğday yığınının altında kaldı. Ailesinin Salahattin G'ye ulaşamaması üzerine polise yapılan kayıp başvurusu üzerine ekipler çalışma başlattı.
Salahattin G'nin aracının tarım firmasının bahçesinde olduğunu belirleyen ekipler, buğday yığını içerisinde yaptıkları kontrollerde sürücünün cesedine ulaştı.
Cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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