Şanlıurfa'da seyir halindeki lüks otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracı alev topuna çevirdi. Yangına ilk müdahaleyi AFAD ekipleri yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahalenin geciktiğini öne süren vatandaşlar, itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Yangın, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerindeki Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Kent merkezinden Karaköprü'ye seyir halinde olan, sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen lüks otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü sağa çekip durduğu aracı terk ederken, kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk olarak AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu. Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Olay yerine sonradan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahalenin geciktiğini iddia eden bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.