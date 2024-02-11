Şanlıurfa'da metruk binada genç kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da metruk binada genç kadının cesedi bulundu

Şanlıurfa\'da metruk binada genç kadının cesedi bulundu

Şanlıurfa'da deprem felaketinde ağır hasar gören 7 katlı metruk binada, Sara Bükülmez'in cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparken kadının öldüğünü tespit etti. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 17:22
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ŞANLIURFA'da 7 katlı metruk binada Sara Bükülmez'in (23) cesedi bulundu.

Olay, öğleden sonra İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem felaketinde ağır hasar gördüğü için yıkılması kararlaştırılan 7 katlı metruk binada, bir kadının yattığını görenler, 112'ye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İncelemede, kadının öldüğü, cesedin de Sara Bükülmez'e ait olduğu belirledi. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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