Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi

Şanlıurfa\'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi

Karaköprü Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında ilçe genelinde atık durumdaki kapakları topladı. Toplanan kapaklar farklı renklere boyandı ve okul bahçesinin duvarlarına farklı desen ve şekillerle süsleme yapıldı. Okul Müdürü Hamiyet Solğun, etkinliğin sıfır atık farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

04.06.2024 14:29
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Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi.

Karaköprü Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri etkinlik kapsamında ilçe genelinde atık durumdaki kapakları topladı.

Toplanan kapakları farklı renklere boyayan öğrenciler, okul bahçesinin boş duvarlarını farklı desen ve şekillerle süsledi.

Okul Müdürü Hamiyet Solğun, gazetecilere, Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Sıfır atık farkındalığı oluşturmak istediklerini belirten Solğun, renklerin armonisiyle çevrenin daha da güzelleştirilebileceğinin örneğini sergilediklerini dile getirdi.

Solğun, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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