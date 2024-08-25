Şanlıurfa'da öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu

Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, ölen kişinin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etti.

Başından silahla vurulduğu belirlenen Kayran'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozova'da elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

"Menfur olayı gerçekleştiren şüpheli, jandarmamız tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanan Şıldak, olayın bütün yönleriyle soruşturularak aydınlatılması sürecinin Valilik tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.