Şanlıurfa\'da Park Halindeki Araç Kundaklandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki bir araç ateşe verildi.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi park halindeki N.S'ye ait olan 63 AHH 071 plakalı otomobil kişi yada kişiler tarafından ateşe verildi.

Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.

Polis ekiplerinin aracı kundaklayan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.