Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Taşkınlar - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Taşkınlar

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Bazı evlerde su baskınları yaşandı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zorlandı. Belediye ekipleri tıkalı olan mazgalları açarak sağanak yağışın sele dönüşmemesi için çalışma yaptı. Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evler su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastaları olumsuzluklara karşı başka hastanelere yönlendirdi. Geçen yıl yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı.

14.02.2024 10:59
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ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi, bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı. Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi. Şanlıurfa'da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı.

Şanlıurfa\'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Taşkınlar
Kaynak: DHA

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