Şanlıurfa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Şanlıurfa\'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Polis ve zabıta ekipleri, Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ve taklit ürünler ele geçirdi.

13.11.2024 20:50
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ŞANLIURFA'da polis ve zabıta ekiplerinin iş yerlerine düzenlediği baskında satılmak üzere paketlenmiş sahte taklit 20 ton zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ekipleri, Kadıkendi Mahallesindeki bir iş yerinde taklit sahte zeytinyağı üretildiğine dair ihbar üzerine harekete geçti. Marangozlar Sitesi'nde bulunan iş yerine gerçekleştirilen baskında, ünlü markaların ambalajlarına doldurulmak üzere hazırlanan yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda, zeytinyağlarını taklit eden ambalajlar, dolum makineleri ve diğer ekipmanlara el konulurken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sahte zeytinyağlarının tamamı imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

SAHTE ZIRAI İLAÇ VE KOZMETIK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Aynı bölgede yapılan bir diğer baskında ise sahte zirai ilaç ve kozmetik ürünlerin ünlü markaların ambalajlarıyla piyasaya sürülmeye hazırlandığı bir depo tespit edildi. Depoda çöplerden toplanan eski ambalajların temizlenip yeniden dolum yapıldığı, tamamen izole edilmiş bir alanda sahte üretim yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen sahte ürünler imha edilmek üzere toplatılırken, depo mühürlendi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika

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