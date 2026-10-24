Şanlıurfa\'da sıcaklık 25 dereceyi geçince Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi simgelerinden Balıklıgöl'e ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı kentte, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret edenler yoğunluk oluşturdu.

"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelendirilen yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı ziyaretçiler ise Aynzeliha Gölü'nde sandalla gezerek güzel vakit geçirdi.