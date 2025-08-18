Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

18.08.2025 17:54
Siverek ve Suruç'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 4 tüfek ve 12 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 tüfek ve 12 mermi ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

