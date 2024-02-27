Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 53 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 53 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 53 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 53 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışmalar yürüttü. 13 ilçede belirlenen 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 53 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 34 aranan şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları da bulundu.

27.02.2024 13:11
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 53 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda 13 ilçede belirlenen 53 adrese 706 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aynı zamanda operasyon düzenlenen güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Yollarda yapılan uygulamada ise çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrik süpürgesi içerisinde silah bulundu

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, elektrik süpürgesi içerisinde bir tabanca bulundu. Adreslerde ayrıca 2 makineli tabanca, 1 uzun namlulu silah, ruhsatsız 16 tabanca ve 21 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 1038 mermi ve 31 şarjör, 640 gram esrar, 255 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalıntı 1 otomobile de el konuldu.

Gözaltına alınan 87 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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