Şanlıurfa'da Traktör ve İnek Kurtarma Operasyonu

21.03.2026 16:40
Şanlıurfa'da derede mahsur kalan traktör sürücüsü vinçle kurtarıldı. Çamura saplanan inek de kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da dereden geçerken mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı.

Ceylanpınar ilçesinde, TİGEM arazisi içerisindeki Ofa Göçer yerleşkesinde Mazlum A. traktörüyle İbrahimağa Deresi'nden geçmek isterken mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntının şiddetli olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına vinç ve iş makineleri de dahil edildi. Vincin ucundaki kancaya bağlanan halata tutunan Mazlum A., suya kapılmamak için büyük çaba gösterdi. Yapılan çalışma sonucu sürücü, kurtarılıp güvenli alana alındı. Mazlum A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Derede mahsur kalan traktörün ise debinin düşmesinin ardından çıkarılacağı bildirildi.

ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

Öte yandan Viranşehir ilçesine bağlı Zerikli Mahallesi'nde etkili olan yağışların ardından bir inek dağlık alanda çamura saplandı. Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan mahalleli, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, paletli kepçeyle yürüttükleri çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hayvan sahibine teslim edilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

