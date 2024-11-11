Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 10 kilo esrar ile 47 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet ile suç geliri olduğu tespit edilen 20 bin 650 liranın ele ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyerek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.