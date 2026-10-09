Şanlıurfa Siverek'te hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti, ağır yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti, ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te hayvan otlatan çobana Bayırözü Mahallesi yakınlarında yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çoban sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı.
Bayırözü Mahallesi yakınlarında hayvan otlatan F.A'ya (26) yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan çoban, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan F.A, Şanlıurfa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
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