Şanlıurfa Siverek'te trafo patlaması yangına yol açtı, bir iş yeri hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki elektrik trafosu henüz belirlenemeyen nedenle patladı ve yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir iş yerinde hasar oluştu, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Çıkan yangında trafonun yakınındaki bir iş yerinde hasar oluşurken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
Kaynak: AA
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