Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa ve Konya\'da DEAŞ Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirtilen 44 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Şanlıurfa ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi ve gözaltına alındılar. Bu operasyon, daha önce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da gerçekleştirilen bir başka DEAŞ operasyonunun devamı niteliğindedir.

14.05.2024 10:11
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Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.

Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da yapılan bir başka operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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