Şanlıurfa-Viranşehir yolunda park halindeki tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Viranşehir yolunda park halindeki tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, lastiği patladığı için yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücünün öldüğü, sağlık ekiplerinin kontrolüyle belirlendi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Yıldızgörer (45) idaresindeki 27 RM 082 plakalı tır, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan 47 ABG 666 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldızgörer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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