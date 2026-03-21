Sanofi'den Çin'de İnovasyon Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanofi'den Çin'de İnovasyon Merkezi

Sanofi\'den Çin\'de İnovasyon Merkezi
21.03.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanofi, Chengdu'da ilk İnovasyon ve Operasyon Merkezi'ni açarak Çin'deki varlığını güçlendirdi.

CHENGDU, 21 Mart (Xinhua) -- Fransız ilaç devi Sanofi, Çin'deki ilk İnovasyon ve Operasyon Merkezi'nin açılışını ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirdi. Şirket böylelikle Çin pazarındaki genişleme stratejisinde önemli bir adım atmış oldu.

Sanofi İş Operasyonları Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Madeleine Roach, merkezin Chengdu'da kurulma kararının, şirketin küresel inovasyonun ön saflarında yer alma taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Chengdu'nun biyofarmasötik sektöründeki stratejik rolünün, sahip olduğu zengin yetenek havuzu ve dinamik inovasyon ekosistemiyle birleşerek Sanofi'nin kapasitesini artırmak ve Çin'deki varlığını derinleştirmek için ideal bir zemin sunduğunu ifade eden Roach, bu stratejik adımın hem hastalar hem de iş ortakları için katma değer yaratacağına inandıklarını vurguladı.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve klinik araştırmalardan tedarik zinciri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazedeki faaliyetleri denetleyen merkezdeki uzman sayısının, 2026 yılı sonuna kadar 600'ün üzerine çıkması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre an itibarıyla Hindistan, Macaristan, Malezya, Kolombiya ve İspanya'daki operasyon noktalarıyla entegre olan yeni merkez küresel ölçekte verimli bir ağ oluşturuyor.

Merkezi Paris'te bulunan Sanofi, Çin pazarına ilk kez 1982 yılında açtığı yerel ofis ile giriş yapmıştı. O tarihten bu yana ülkedeki inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını güçlendiren şirket, Shanghai, Beijing, Chengdu ve Suzhou'daki dört Ar-Ge merkezi de dahil olmak üzere ülke genelinde çok sayıda üretim ve Ar-Ge tesisi işletiyor. Şirket son olarak 2025 yılında Beijing'de toplam 1 milyar euroluk yatırımla yeni bir insülin etken maddesi üretim üssünün temelini attı.

Kaynak: Xinhua

Operasyon, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanofi'den Çin'de İnovasyon Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:21:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Sanofi'den Çin'de İnovasyon Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.