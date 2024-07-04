Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 42 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 42 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak 42 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler ile bağlantılı olan diğer şüphelilerin cezalandırılmaları istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilecek olan iddianame, saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın da yer aldığı 11 kişinin müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

04.07.2024 16:43
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Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin aralarında saldırganların da bulunduğu 42 şüpheli hakkında 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın "maktul" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülürken, şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Şüphelilerden 18'inin ise sadece DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Olayın geçmişi

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen bazıları işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanması talep edilen şüphelilere ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında saldırıyla ilgili detaylara yer verilmişti.

Sevk yazısında, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir adreste, saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan David Tanduev ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın yakalandığı, yapılan aramada kurusıkıdan bozma silah ve boş şarjör ele geçirildiği belirtilmişti.

Şüpheli Inazhaev'in havalimanı saldırısında da izine rastlanmıştı

Edelkhan Inazhaev'in dijital materyallerinde, saldırıda kullanılan EL738FX yabancı plakalı araca ait görsellerin olduğu bilgisine yer verilen yazıda, bu şüphelinin, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırı eylemiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şahısların ikamet ettiği Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki adrese yönelik 1 Temmuz 2016 tarihli operasyonda yakalanarak tutuklandığı aktarılmıştı.

Şüpheli Inazhaev hakkında ayrıca, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçme arayışında olan DEAŞ terör örgütü mensubu Çeçen asıllı "İlyas" kod adlı şahıs olduğuna ilişkin bilgiler de bulunduğu kaydedilen yazıda, Inazhaev'in eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında ise "DEAŞ terör örgütüne katılarak canlı bomba eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu" şeklinde bilgiler bulunduğu ve "Abu Kasas Al Taciki" kod adlı Behruz Bobokalonov isimli şahsın eski eşi olduğu yönünde tespitler yapıldığı ifade edilmişti.

Dijital materyallerdeki deliller

Edelkhan Inazhaev'in dijital materyallerine ilişkin ön incelemede, DEAŞ terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilen şahıslara ait resimler, örgütün sözde bayrağı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ve yapım aşamasına ait resimlerin bulunduğu da aktarılan yazıda, ayrıca saldırganların Başakşehir'de kaldığı adreslerinde şüpheliler Mukhammad Kodır Mirzaev ve İbrahim Sünmez'in yakalandığı, burada yapılan aramada Kur'an-ı Kerim içerisinde saldırgan Amirjon Kholiqov'a ait ikamet izin belgesinin bulunduğu dile getirilmişti.

Sevk yazısında, şüpheli Ismonalı Mirzojonov'un dijital materyallerinin ön incelemesinde ise DEAŞ mensupları olduğu değerlendirilen silahlı kamuflajlı şahısların silah eğitimlerine ait ve "ithal bir evi kiliseye çeviriyor" şeklinde üstünde yazı olan resimler ile örgütün propaganda amaçlı kullandığı "Neşhid" marşının ekran alıntısı ve örgütün infazına ait çocukların silahlandırıldığına ilişkin ekran alıntıları olduğu bilgisi verilmişti.

Şüphelilerden Mahmud Muhammed'in Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, aynı zamanda 2016'da Türk vatandaşlığı kazandığı vurgulanan yazıda, bu kişinin "DTİP" ve "DEAŞ/ÇB" ile bağlantılı kişilerle irtibatının olduğu yönünde bilgiler bulunduğu da kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 42 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

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