Şantajdan Tutuklama: Discord Skandalı

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ANKARA'da sosyal medya uygulaması 'Discord' üzerinden E.N.B. isimli kız çocuğunu, sözde müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit eden T.D. (18), tutuklandı.

İzmir'de yaşayan E.N.B. adlı kız çocuğunun 'Discord' isimli uygulamada şantaja maruz kaldığı görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Söz konusu görüntülerin kurgu olduğu belirlenirken, E.N.B.'nin tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, internetten yayınlayan T.D., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alındı. T.D., polisteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Şantaj', 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek', 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.