Şanzelize'de Jandarmaya Bıçakla Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde bir jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı yakınlarında bir adam, görevi başındaki jandarmaları bıçakla tehdit etti.

Jandarmalardan biri kendisine ve ekip arkadaşlarına saldırmaya çalışan kişiye ateş açtı. Yaralanan kişi, yere yığıldı.

Bir emniyet kaynağı, jandarmanın dört el ateş ettiğini aktardı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, söz konusu jandarmanın kurallara uygun hareket ettiğini belirtti.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarmaları tehdit eden saldırganın emniyet tarafından tanınan bir isim olduğu, Belçika'da 2012'de iki polise bıçakla saldırdığı için hüküm giydiği ortaya çıktı.

Savcılık, 47 yaşındaki saldırganın aldığı yaralar sonucu öldüğünü duyurdu.

Olayda, jandarmalardan yaralanan olmadı.