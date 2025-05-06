Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi - Son Dakika
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Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi

Sapanca Belediye Başkanı\'na Saldırı Girişimi

Sapanca'da, Başkan Nihat Arda Şahin'e saldırı girişiminde bulunan H.Ç. gözaltına alındı.

06.05.2025 11:56
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SAKARYA'da Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e saldırı girişiminde bulunan H.Ç. (35) gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Sapanca Belediyesi binasında meydana geldi. Belediye binasına gelen H.Ç., Başkan Nihat Arda Şahin'e fiziksel saldırıda bulunmak istediği sırada belediye görevlileri tarafından engellendi. Şüpheli H.Ç., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Sapanca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sapanca'da halkımıza ait olan her karış toprağı, her bir kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılığımızdan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzenini ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Nihat Arda Sahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınıştı. Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş bir saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda ne tehditlere boyun eğeriz ne de korkuya teslim oluruz. Başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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