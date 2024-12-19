Sapanca'da Çöp Kamyonu Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu (63) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.