Sapanca'da motosiklet kazası zannedilen cinayet - Son Dakika
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Sapanca'da motosiklet kazası zannedilen cinayet

Sapanca\'da motosiklet kazası zannedilen cinayet
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Duhan Sağıroğlu motosiklet kazasında yaralandı sanılırken, akrabası tarafından vurularak öldürüldü.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı sanılan Duhan Sağıroğlu'nun (30), tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Sağıroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bir motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan Duhan Sağıroğlu'nun yaralı olduğunu tespit etti. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağıroğlu'nun cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

AKRABAYA GÖZALTI

Olayın ardından yapılan incelemede, Duhan Sağıroğlu'nun motosiklet kazasında değil, tabancayla vurulma sonucu öldüğü belirlendi. Sağıroğlu'nun, bilinmeyen nedenle tartıştığı akrabası Y.S. tarafından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yakalanan Y.S. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Polisiye, Cinayet, Güncel, Son Dakika

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