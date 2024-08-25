Sapanca'da su parkında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde su parkındaki havuzda fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde oğluyla Aquaparka yüzmeye giden Emine Özmen (41), su kaydırağından kaydıktan bir süre sonra havuzda fenalaştı.

Görevlilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kadın, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özmen'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası öğle vakti Bahçeli Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.