 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sapanca'da tabanca kazası: Akrabasının kurcaladığı tabanca ile ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sapanca'da tabanca kazası: Akrabasının kurcaladığı tabanca ile ağır yaralandı

Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, A.T. isimli kişi, akrabası B.T. tarafından kazayla vurularak ağır yaralandı. Olayın meydana geldiği Gazipaşa Mahallesi'nde tabancanın ateş alması sonucu A.T.'nin göğsüne isabet eden mermi, hayati tehlikesi bulunan yaralanmaya neden oldu. B.T. ise gözaltına alındı ve tabanca muhafaza altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Sapanca\'da tabanca kazası: Akrabasının kurcaladığı tabanca ile ağır yaralandı
07.01.2024 - 01:58,
Abone Ol

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde A.T. (37), tabancayı kurcalayan akrabası B.T. (26) tarafından kazayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T.'nin kurcaladığı tabanca, akrabası A.T. ve arkadaşlarıyla oturduğu sırada ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi A.T.'nin göğsüne isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.T. ise gözaltına alındı. Suç aleti tabanca da muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gazipaşa, Sakarya, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da tabanca kazası: Akrabasının kurcaladığı tabanca ile ağır yaralandı - Son Dakika


00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Son Dakika
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 03:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sapanca'da tabanca kazası: Akrabasının kurcaladığı tabanca ile ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement