Sapanca'da Taksili Kaza: 6 Yaralı

1) SAKARYA'DA TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA: 6 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne giden H. C. K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı taksi ile karşı yönden gelen E. D. idaresindeki 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri H.C.K. ve E.D. ile araçlarda bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı.