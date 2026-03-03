Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi
Sapanca Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseldi
03.03.2026 17:48
Sapanca Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseldi
Haber Videosu

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışlarla birlikte 17 cm artarak 28,88 metreye ulaştı.

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, geçen aydan bu yana 17 santimetre yükselerek 28,88 metreye ulaştı.

Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göldeki su seviyesi, kentte etkili olan yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmesi sonucu artış gösterdi.

Alınan tedbirler, kar sularının erimesi ve etkili olan yağmurlar sonucu yaklaşık 1 ayda seviye 17 santimetre artarak 28,88 metreye yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışların etkisi ve hayata geçirilen altyapı yatırımlarla göl seviyesinde yılın başından itibaren 47 santimetrelik yükselme olduğu ve göl havzasına toplamda 23 milyon 500 bin metreküp su kazandırıldığı bildirildi.

Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), gölün korunması ve su rezervlerinin artırılması noktasında çok yönlü çalışmaların etkisinin görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, ocak ayında 28,41 seviyelerine kadar gerileyen Sapanca Gölü'nün altyapı yatırımları, alternatif kaynakların etkin kullanımı ve yağışların kayıpsız şekilde havzaya iletilmesiyle birlikte 28,88 seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, göl seviyesindeki 47 santimetrelik yükselişin ayrıca ekosistemin yeniden canlanmasının sağlandığı, göl havzasına kazandırılan 23,5 milyon metreküp suyun özellikle çekilen, toprağın kuruduğu kıyı bölgelerinde tekrar yükseldiğinin gözlemlendiği ifade edildi.

Tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanıma devam edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Biz alternatif kaynaklar ve güçlü altyapı çalışmaları ile tedbirlerimizi alıyoruz. Bu tedbirlerin etkisi ve son dönemde düşen yağışlar ile çekilmelerin olduğu alanların bir nebze de olsa su ile dolduğu gözlemleniyor. Artışın devam etmesi için doğru su yönetimini elden bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

