Sara Duterte'nin Azil Süreci Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sara Duterte'nin Azil Süreci Sonuçlandı

07.08.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Senatosu, Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin azil sürecinin devam etmemesine karar verdi.

Filipinler Senatosu, Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye yönelik azil sürecinin devam etmemesine yönelik karar aldı.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, dün Duterte'nin azil sürecine ilişkin Filipinler Senatosu'nda oylama yapıldı.

Söz konusu oylamada, 4 "hayır"a karşı 19 "evet" oyuyla azil sürecinin sürdürülmemesine karar verildi.

Filipinler Yüksek Mahkemesi 25 Temmuz'da, Duterte'ye yönelik azil isteminin "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Kararda, 1987 Anayasası'nın "aynı yetkili hakkında bir yıl içinde birden fazla azil isteminde bulunulamayacağı" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Duterte'ye yönelik azil sürecinin bir yıl boyunca durdurulduğu ve yeni bir azil isteminin belirtilen sürenin dolmasının ardından tekrar gündeme gelebileceği kaydedilmişti.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve kendisinden iddia edilen "ciddi tehditler konusundaki soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi 5 Şubat'ta anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı Eğitim Bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Filipinler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sara Duterte'nin Azil Süreci Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:37:27. #7.11#
SON DAKİKA: Sara Duterte'nin Azil Süreci Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.