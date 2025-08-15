Saray'da Denize Giriş Yasağı Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı iki gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos'ta Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

Valilik tarafından 14-15 Ağustos'ta da denize girilmesi yasaklanmıştı.