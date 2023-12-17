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Saray'da tartışma sonucu baba öldürüldü, oğul intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Saray'da tartışma sonucu baba öldürüldü, oğul intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından Cem Başargan intihara teşebbüs etti ve hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saray\'da tartışma sonucu baba öldürüldü, oğul intihara teşebbüs etti
17.12.2023 - 18:37,  Güncelleme: 18:39
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde Nazım Başargan (55), çıkan tartışma sırasında psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ardından bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Cem Başargan, hastanede tedavi altına alındı

Olay, öğleden sonra Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Cem Başargan, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan Başargan, kanlar içinde yere yığıldı. Cem Başargan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, babasını öldürdüğünü bildirdi. Başargan, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nazım Başargan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı halde bulunan Cem Başargan da Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek polis nezaretinde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
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