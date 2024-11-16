Sarıkamış\'ta Kar Yağışı Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.
Vatandaşlardan Ömer Ertekin, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı başladı inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz." dedi.
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