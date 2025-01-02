Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı

Sarıkamış\'ta kardan heykellerin yapımına başlandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 110 yıl önce Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına, kardan heykellerin yapımına başlandı.

02.01.2025 09:47  Güncelleme: 09:49
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KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 110 yıl önce Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına, kardan heykellerin yapımına başlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri 'Bu toprakta izin var' sloganıyla yapılacak. Etkinlikler kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda 7 kişilik bir ekiple yapılıyor. Yaklaşık 200 kamyon kar taşınan Kızılçubuk mevkisinde Muhammed Hanifi Zengin'in yanı sıra Muhammet İşçi, Abdurrahman Datlı, Uğur Uzar, Muhammed Zeki Zengin, Suat Korkmaz'ın yapacağı heykeller, 4 Ocak'ta düzenlenecek törenle açılacak. Aynı gün şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Meşaleli kayak gösterisinin ardından Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.00'de başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

PAZAR GÜNÜ 'ANMA YÜRÜYÜŞÜ' VAR

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın son günü olan 5 Ocak'ta 'Anma Yürüyüşü' yapılacak. Sabah saatlerinde Kızılçubuk Toplanma Alanı'nda bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar saat 08.00'de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası protokol konuşmaları yapılacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanında düzenlenecek Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile son bulacak.

Kaynak: DHA

Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Kültür, Güncel, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı - Son Dakika

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