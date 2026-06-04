Sarıyer'de 1 kişinin alıkonulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs'ta Ayazağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde 1 kişinin zorla alıkonulduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, mağdur H.Ö'yü (42) zorla alıkoydukları tespit edilen M.C.Y. (37) ile U.G'yi (36) gözaltına aldı.
H.Ö. polise, şüphelilerle arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğunu, bu kişiler tarafından iradesi dışında tutulduğunu söyledi.
İş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 17 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden M.C.Y'nin tutuklanmasına, U.G'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Alıkonulma Olayı: Bir Tutuklama - Son Dakika
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