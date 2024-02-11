Sarıyer'de Bebek Cinayeti: Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Sarıyer'de Bebek Cinayeti: Kadın Tutuklandı

Sarıyer\'de Bebek Cinayeti: Kadın Tutuklandı

Sarıyer'de yenidoğan bir bebeğin çöp konteynerinin kenarına bırakılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan kadın tutuklandı. İstanbul'da polis ekipleri, bebeği konteyner kenarına bırakan şüphelinin K.Y. olduğunu belirleyerek gözaltına almıştı. Şüpheli, ifadesinde bebeği dünyaya getirdiğini ancak bakamayacağı için çöp konteynerine bıraktığını söylemişti.

11.02.2024 15:57
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Sarıyer'de, yenidoğan bebeğini çöp konteynerinin kenarına bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Reşitpaşa Mahallesi'nde 25 Ocak'ta çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bebek bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheli K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da polis ekipleri, yenidoğan bir bebeğin, 25 Ocak'ta Reşitpaşa Mahallesi'nde çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bırakılması ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, bebeği konteyner kenarına bırakan şüphelinin K.Y. olduğunu belirleyerek gözaltına almıştı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Bebeği yaşadığı ikamette dünyaya getirdiği, hamilelik sürecinde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ve eşinden ayrıldığı için bakamayacağı gerekçesiyle çöp konteyneri kenarına bıraktığı" beyanında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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