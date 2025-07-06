Sarıyer\'de Boğulma Tehlikesi

Serap TÜRKYILMAZ/İSTANBUL, - SARIYER'de denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.00 sıralarında Yeniköy sahilinde meydana geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, çevredekiler tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde bilincinin kapalı olduğu belirlenen ismi öğrenilemeyen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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