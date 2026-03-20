Sarıyer'de Gecekondu Yangını: 4 Yaralı - Son Dakika
20.03.2026 06:09
Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. 4 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.

SARIYER'de bir gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer gecekonduya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken, 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'taki bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve evin tamamını saran alevler, bitişikteki başka bir gecekonduya da sıçradı. Yangında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, polis ekipleri ile mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangında yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
