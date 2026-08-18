Sarıyer'de Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sarıyer\'de Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yeşil ışıkta yola çıkan 76 yaşındaki Hatun Demir'e aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ İSTANBUL – SARIYER'de trafik ışığı yeşil yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e (76), Ersin B.'nin (34) kullandığı araç çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin B. gözaltına alınırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin B. idaresindeki 66 ACM 978 plakalı otomobil, yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali D. ise sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Hatun Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan hafif yaralanan Ali D.'nin isağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Ersin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e aracın çarptığı ve Demir'in çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Sarıyer, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Asensio’dan kafa karıştıran paylaşım Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı
Bu nasıl gelenek Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 15:06:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.