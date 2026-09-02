Şarkıcı Aydın Aydın, Fethiye Ölüdeniz'de şişme kıyafetle israfa dikkat çekti - Son Dakika
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Şarkıcı Aydın Aydın, Fethiye Ölüdeniz'de şişme kıyafetle israfa dikkat çekti

Şarkıcı Aydın Aydın, Fethiye Ölüdeniz\'de şişme kıyafetle israfa dikkat çekti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarkıcı Aydın Aydın, Ölüdeniz'de özel hazırlanan şişme kıyafetle restoranda yemek israfını canlandırdı. Sanatçı, Türkçe ve İngilizce bestesiyle 'Temiz bir dünya için bu görev hepimizin' sloganını kullanarak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde şarkıcı Aydın Aydın, israfa dikkat çekmek amacıyla Ölüdeniz'de bir restoranda özel olarak hazırlanan şişme kıyafetle yemek siparişi verip, hazırladığı senaryo kapsamında yiyeceklerin israf edilmesine dikkat çekti. Aydın, daha sonra israf konulu bestesini seslendirdi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde farkındalık çalışması gerçekleştiren Aydın Aydın, bu kapsamda bir restorana özel olarak hazırlanan şişme kıyafetle gitti. Restoranda farklı yemeklerden çok sayıda sipariş veren Aydın, hazırladığı senaryo kapsamında yemeklerin israf edilmesine yönelik görüntü verdi. Yemek masasındaki çalışması sırasında israf konulu bestesini seslendiren Aydın, 'Temiz bir dünya için bu görev hepimizin' sloganını kullandı. Besteyi Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığını belirten Aydın Aydın, "İsrafa dur dememiz lazım. Her adımı bir olay. Dikkat edersek her şey çok kolay. Temiz bir dünya hepimiz için mümkün" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şarkıcı Aydın Aydın, Fethiye Ölüdeniz'de şişme kıyafetle israfa dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Aydın Aydın, Fethiye Ölüdeniz'de şişme kıyafetle israfa dikkat çekti - Son Dakika
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