Sivas'ın Şarkışla ilçesinde plakasız elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.K. (51) idaresindeki plakasız ve tescilsiz elektrikli motosiklet, Esentepe Mahallesi Şehit Rıfat Çelik Sokak'ta seyir halindeyken devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle motosiklette bulunan G.K. (47) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Plakasız Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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