Şarkışla'da Tuzakla Keklik Avına Operasyon

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sivas Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ekiplerce yürütülen denetimlerde canlı mühre ve ilmek tuzak kullanarak yasa dışı avlanan 2 kişi tespit edildi.

Avda kullanılan 4 canlı kınalı keklik ve 2 tuzağa el konulurken, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.