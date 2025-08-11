Tekirdağ Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Şarköy ilçesinde "Kardeş Camiler Buluşması" programı düzenlendi.
Program kapsamında çocuklar için ilahiler, eğitici oyunlar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, farklı camilerden yaklaşık 350 çocuğun etkinliğe katıldığını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesince program sonunda ikramlarda bulunuldu.
Şarköy'de Kardeş Camiler Buluşması
