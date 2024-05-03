Şarköy'de Orman Temizliği Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Şarköy'de Orman Temizliği Kampanyası Başlatıldı

Şarköy\'de Orman Temizliği Kampanyası Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' Kampanyası kapsamında Şarköy ilçesinde ormanlardaki çöpler toplandı. Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde, vatandaşların doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olması gerektiği vurgulandı.

03.05.2024 15:54
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Şarköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında ormanlardaki çöpler toplandı.

Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü, Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Helvatepe mevkisindeki ormanlık alanında çevre temizliği yaptı.

Kaymakam Helvacı, vatandaşların doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olunması gerektiğini belirtti.

Şarköy Orman İşletme Şefi Recep Daştan ise kampanya hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarköy'de Orman Temizliği Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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