Şarköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında ormanlardaki çöpler toplandı.
Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü, Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Helvatepe mevkisindeki ormanlık alanında çevre temizliği yaptı.
Kaymakam Helvacı, vatandaşların doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olunması gerektiğini belirtti.
Şarköy Orman İşletme Şefi Recep Daştan ise kampanya hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Orman Temizliği Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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