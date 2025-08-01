Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Yangın: Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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